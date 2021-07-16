Первое заседание штаба гражданских инициатив прошло в Котельниках

Штаб гражданских инициатив начал работать в Котельниках. В него вошли активисты города. В том числе и велосипедисты. Все эти люди предлагают свои идеи о том, как сделать жизнь в городе лучше и интереснее.

«В нашем городе очень много активных, инициативных жителей, которым город, все, что в нем происходит, не безразлично. И те, кто не смог попасть в какие-то структуры, общественные организации, вот мы решили создать такой штаб гражданских инициатив и все инициативы, которые действительно нужны городу, воплотить в жизнь», — сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Среди активистов оказался велотурист Денис Захаров. За его плечами не одна сотня километров на велосипеде и десятки фотографий в городах Подмосковья. Он путешествует исключительно на двухколесном виде транспорта. Это экономно и хорошо для здоровья. Захаров решил объединить единомышленников в родном городе. В преддверии дня города велотурист предложил сделать велопробег.

«У нас есть велосипедисты в городе, которые никак не объединены, и чтобы их найти, чтобы посмотреть сколько их, как раз нужно сделать этот велопробег», — отметил он.

Также в штаб вошли медсестры, представители мусульманской общины, старшего поколения, экоактивисты, спортсмены, многодетные мамы, члены Совета ветеранов. Вместе с главой округа они обсудили идеи и планы, которые готовы воплощать в жизнь.

Идей много: это конкурс фотографий, мастер-класс изобразительного искусства прямо во дворе дома и даже создание городского совета старшеклассников для обсуждения актуальных вопросов и тем.

«Вместе мы можем все и даже больше. Каждый из нас со своей инициативой, он что-то может, но вместе мы все равно можем больше и даже можем сдвинуть такие горы, которые даже трудно сейчас представить», — заявил председатель штаба гражданских инициатив Михаил Половнев.

В ходе заседания штаба активистами было озвучено около десятка инициатив. По словам главы Жигалкина, есть идеи, к реализации которых можно приступать немедленно. Одна из них —возрождение турнира по городкам.

Члены штаба планируют устраивать встречи регулярно. Тем более что впереди День города, нужно много новых идей.