Подмосковье 30 ноября 2023, 14:04 Первое заседание нового созыва молодежного парламента прошло в Мособлдуме Печкин Александр

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Заседание седьмого созыва Московского областного молодежного парламента прошло в Подмосковье. Мероприятие провели во время форума молодежного парламентаризма, приуроченного к 30-летию Мособлдумы.

«В этом году мы приняли закон, который расширил возможности Московского областного молодежного парламента. Теперь его членами могут быть не только представители, выдвинутые муниципалитетами, но и молодежными общественными объединениями», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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В новый состав вошли 55 человек. Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова заявила, что председатели комитетов будут курировать профильные комиссии молпарламента.

Срок полномочий молодежного парламента составит два года с момента проведения первого заседания. Второе заседание состоится уже в декабре.

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