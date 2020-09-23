Первое заседание депутатов нового созыва прошло в Балашихе. По итогам выборов мандаты в новом составе городского совета получили 35 кандидатов.

Участниками организационного совещания стали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, представители городской администрации, Общественной палаты и почетные граждане.

«Сегодня важный для Балашихи день — начинает работу новый состав Совета депутатов. Я хочу поздравить всех, кто получил в нем мандаты. Быть депутатом самого большого городского округа Московской области — почетно. Но это и большие обязательства, которые надо системно выполнять. Важно, чтобы после окончания предвыборной кампании избиратели видели результаты работы тех, за кого они отдавали свои голоса. Поэтому желаю вам успешно выполнять просьбы жителей и принимать решения, которых от вас ждут», — сказал Игорь Брынцалов.

В единый день голосования максимальную поддержку избиратели оказали партии «Единая Россия». Ее представители получили 24 мандата в новом совете. Во фракцию КПРФ вошли шесть депутатов. Интересы балашихинцев также буду представлять по два депутата от партий «Справедливая Россия» и ЛДПР. Еще одно место в новом созыве занял самовыдвиженец.

Фото: Евгений Дудин

«Мне очень приятно, что многие депутаты, которые вошли в новый состав совета, работали в предыдущем созыве. Такая расстановка сил говорит о том, что жители нашего города поддерживают те программы, которые реализуются в Балашихе администрацией и Советом депутатов совместно с правительством региона и Московской областной думой. С другой стороны, в совет вошло много новых депутатов, которые успели достойно показать себя во время избирательной кампании. Это руководители крупных промышленных предприятий, торговых компаний и организаций ЖКХ. Я уверен, что такой сбалансированный состав позволит нам слаженно и продуктивно работать в ближайшие пять лет», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Первое заседание депутаты посвятили решению организационных вопросов. Была утверждена структура совета, избран его председатель. Возглавлять орган местного самоуправления продолжит Геннадий Попов. Это решение депутаты приняли большинством голосов.

«Впереди нас ждет много работы. Прежде всего депутатам предстоит принять бюджет на 2021 год. Также сейчас бурно обсуждаются и разрабатываются муниципальные программы, которые нам нужно будет реализовать в городе. Кроме того, мы работаем с уставом городского округа Балашиха — следим за тем, чтобы он соответствовал федеральным законам, в которые регулярно вносятся изменения», — сказал Геннадий Попов.

Выборы в городской Совет депутатов прошли в Балашихе в единый день голосования, 13 сентября. По сравнению с прошлым созывом в него вошло на 10 человек больше, так как по численности населения Балашиха превысила полумиллионную отметку. Изменилась и схема организации избирательных округов. Теперь в Балашихе их не 10, а семь. В каждый избраны по пять депутатов. Эти нововведения должны повысить эффективность работы депутатского корпуса.