Первое занятие по довоенной подготовке прошло в Красногорске | 360°

30 октября 2022, 20:11
Первое занятие по довоенной подготовке прошло в Красногорске
В Красногорске для жителей провели первый урок по довоенной подготовке. Он прошел в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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«Мы открыли бесплатные курсы для жителей Красногорска с 17 лет и старше. В нашем клубе занятия по довоенной подготовке были всегда, но для юношей. Сейчас же мы понимаем, что этим интересуется большое количество людей мобилизационного возраста, поэтому и решили сделать курсы для всех желающих. Вместе с командой, различными специалистами мы постараемся передать ребятам свой боевой опыт», — сказал директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», депутат г. о. Красногорск, ветеран подразделения «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России Илья Шадриков.
Он добавил, что на первом занятии отработали сборку/разборку макетов оружия — автомата и пистолета Макарова, показали, как правильно держать автомат, провели небольшую вводную лекцию по медицине — рассказали о наложении жгута, помощи при артериальном и венозном кровотечении.
Привлекать к обучению планируют ветеранов и действующих сотрудников подразделения «Альфа», артиллеристов, специалистов минно-подрывного дела — военнослужащих из противоминного центра из Николо-Урюпино, а также военных психологов.
В рамках обучения после теоретической базы планируется проведение огневой и тактической подготовки, спортивного ориентирования, оказания первой помощи в полевых условиях. Допустят до практических занятий только тех, кто сдаст зачеты по теории.
В спортивно-патриотический центр «Ярополк» на вводный урок пришли порядка 120 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине.
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