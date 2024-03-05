05 марта 2024, 17:20
Первое в 2024 году тестирование по сдаче ЕГЭ прошло в Подмосковье
Первый в 2024 году тренировочный ЕГЭ прошел в Московской области. В мероприятии приняли участие 97 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Тестирование прошли школьники, которые готовятся к сдаче биологии, английского языка и информатики. Мероприятие провели для отработки технологии проведения экзаменов. Участники тренировки столкнулись с такими проблемами, как плохой звук на аудировании, а также замена и использование резервных станций на КЕГЭ и устной части английского языка.
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Результаты тренировочного экзамена на федеральном уровне станут известны 19 марта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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