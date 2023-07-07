Подмосковье 07 июля 2023, 15:54 Первое бракосочетание бойца СВО прошло в стенах госпиталя имени Бурденко в Балашихе

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Первое бракосочетание прошло в госпитале имени Бурденко в Балашихе. Боец СВО Дмитрий Дмитров женился на своей возлюбленной прямо в стенах медучреждения.

Димитрий и Светлана познакомились около года назад. Он ушел добровольцем на СВО и приехал к будущей супруге в Орел на время отпуска. В зоне СВО Дмитрий был инструктором-медиком, спасал парней и сам был ранен.

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«Мы работали на Бахмутском направлении, несли дежурство. Начался обстрел, прилеты: первый, второй, третий. На третий меня ранило, контузило. Но до этого я вытащил троих раненых», — рассказал Дмитрий.

После восстановления мужчина готов продолжить службу. Есть программа, по которой бойцам после ранения предлагают остаться в вооруженных силах. Нужно будет освоить новую профессию. А еще пара хочет переехать в Воронеж и создать большую семью.

Ранее по поручению губернатора региона Андрея Воробьева на Восточном шоссе в Балашихе открылся Московский областной пункт отбора граждан на службу по контракту. Здесь можно оформить весь пакет документов, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, получить юридическую консультацию, узнать о полагающихся льготах. Базовые занятия по основам боя и тактической медицины с добровольцами проводят ветераны центра спецназначения «Витязь» и другие специалисты.

В пункте отбора на полном обеспечении могут находиться до 500 человек одновременно. Получить подробную информацию можно на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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