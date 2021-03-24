Крупный производитель одежды из Польши станет первым резидентом индустриального парка в Жуковском

Польский производитель одежды LPP, представляющий бренды Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay, возьмет в аренду склады на территории индустриального парка в Жуковском. Компания станет здесь первым резидентом.

Необходимую ей инфраструктуру построят в два этапа. Первый завершат уже в 2021 году, а второй — в 2022-м.

Сеть продаж LPP состоит из более чем 1,7 тысячи магазинов в 25 странах. Теперь компания разместится и в Подмосковье.

Для этого выбрали индустриальный парк, который находится в 19 километрах от МКАД. Об этом сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Компания LPP станет первым резидентом „PNK Парк Жуковский“ Екатерина Зиновьева.

Создание современного фулфилмент-центра компании LPP в индустриальном парке на юго-востоке Подмосковья — важный шаг для развития интернет-торговли.

Самую подробную информацию о размещении предприятий в индустриальных парках Московской области можно узнать на горячей линии 0150.