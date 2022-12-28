Подмосковье 28 декабря 2022, 09:44 Первичные отделения Российского движения детей и молодежи откроют на базе школ Подмосковья

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Итоги работы и планы на будущее обсудили участники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Так, на базе школ Подмосковья организация откроет первичные отделения, а также под его эгидой пройдет фестиваль.

Встреча прошла с главой Минобразования региона Ильей Бронштейном и министром информационных и социальных коммуникаций региона Екатериной Швелидзе. Она отметила, что важно не потерять связь между школьниками и студентами, которую помогло создать движение.

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«Российское движение детей и молодежи „Движение Первых“ объединяет самых активных и амбициозных молодых людей. Подмосковье активно включилось в работу Движения наряду с другими регионами. Многие школьники и студенты Подмосковья уже принимают в нем участие. Впереди много интересных мероприятий, новых друзей и полезных активностей», — отметил Илья Бронштейн.

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Ожидается, что в ближайшее время в школах создадут первичные отделения, а в молодежных центрах — местные. Одно из них уже заработало на минувшей неделе.

По словам председателя регионального отделения Юрия Макеева, в федеральном вузе МГОУ в Мытищах заработает пространство организации, где участники смогут проводить встречи, работать и обмениваться идеями.

«Там будет развернут областной коворкинг, где активисты движения, их наставники смогут встречаться и обмениваться мнениями, „генерить“ идеи и знать, что им там всегда рады. Конечно, этот штаб для подмосковных ребят — школьников, студентов вузов и колледжей, педагогов», — отметил он.

Российское движение детей и молодежи было создано летом 2022 года по инициативе президента. Присоединиться к организации могут дети от шести лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.