Подмосковье 20 декабря 2022, 20:57 Первичные и местные отделения Российского движения детей и молодежи создадут в Подмосковье

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Первый координационный совет при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи состоялся в Доме правительства Московской области. На нем обсудили создание региональных отделений движения и основные направления их деятельности.

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что новое движение было создано в июле этого года по поручению президента. Оно должно объединить уже существующие организации, такие как «Юнармия», Российское движение школьников и другие.

«Сейчас проходит первый съезд РДДМ на федеральном уровне. По его итогам будут определены цели и задачи, которые мы начнем реализовывать», — отметила вице-губернатор.

Также Ирина Каклюгина сообщила, что в декабре в региональном Доме правительства состоялась стратегическая сессия в рамках подготовки к первому Всероссийскому съезду РДДМ с привлечением наставников. Московскую область на ней представляли 17 человек — три студента, 12 школьников, педагог и родитель. Подмосковная делегация уже приняла участие в обсуждении и голосованиях по вопросам названия движения и его развития.

«Мы проводили социологию и попытались узнать, что ребята и наставники ждут от нового движения. Прежде всего, хотят, чтобы оно было искренним, актуальным, с использованием современных методов работы, без формальных подходов», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что ребята ожидают в рамках нового движения различные спортивные и профориентационные мероприятия, соревнования по киберспорту, марафоны и волонтерские проекты, в том числе челленджи по передаче «Доброго дела».

Первичные отделения регионального движения будут создавать в Подмосковье на базе образовательных учреждений городских округов, уточнила министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Подмосковья вышла в плюс по итогам 2022 года.

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