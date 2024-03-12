Подмосковье 12 марта 2024, 18:21 «Первичное звено — одно из самых сложных». Воробьев поблагодарил врачей обновленной поликлиники в Королеве за работу Воробьев рассказал об оснащении поликлиники в Королеве новым оборудованием Фото: Константин Семенец

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Поликлинику в Юбилейном микрорайоне в Королеве отремонтировали в конце 2023 года. Сейчас к медучреждению прикреплены 40 тысяч взрослых и детей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу поликлиники и поблагодарил врачей за работу.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим», — отметил Воробьев.

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По его словам, первичное звено — одно из самых сложных. Губернатор также напомнил, что для врачей предусмотрены разные меры поддержки: соципотека, выплаты, компенсация за аренду жилья и другие.

Во время капитального ремонта поликлиники в Королеве обновили фасад и внутренние инженерные коммуникации. Медучреждение оснастили современными ЛОР-комбайном и рентген-аппаратом. В 2024 году здесь также появится маммограф, аппараты УЗИ, оборудование для функциональной диагностики и многое другое.

Медучреждение обустроили по стандартам Московской области — все самые востребованные кабинеты расположены на первом этаже, детская и взрослая части разделены, создана электронная регистратура, а также работает кабинет «Справка в один шаг».

«Я работаю здесь с августа, получаю компенсацию за съем жилья. Мне очень нравится в Подмосковье, даже к снегу, который все еще лежит, уже привык. Конечно, скучаю по родным, уже восемь лет не был дома. Поэтому, думаю, со временем перевезти сюда семью», — рассказал приехавший из Йемена участковый терапевт Заин Алабдин Аль-Тавиль.

Всего в поликлинике трудятся около 200 медиков. Только за два года на работу в поликлинику поступили 23 врача, включая востребованных узкопрофильных специалистов.

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