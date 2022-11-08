Первичное сосудистое отделение открылось в Никольском подразделении больницы в Одинцове | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 11:26 Первичное сосудистое отделение открылось в Никольском подразделении больницы в Одинцове

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Отделение для помощи пациентам с инсультами открылось в Никольском подразделении Одинцовской больницы. Врачи приступили к работе.

В неврологическом отделении будут принимать пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Здесь развернуто 24 койки круглосуточного пребывания, а также шесть мест реанимации.

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«В стационаре есть кабинет компьютерной томографии, что позволит в экстренном порядке выявить тип и локализацию мозгового инсульта и в кратчайшие сроки провести внутривенный системный тромболизис. Уже пять таких процедур мы провели с момента открытия», — рассказала заведующая первичным сосудистым отделением Наталья Чернова.

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В новом отделении есть массажный кабинет и зал ЛФК, где проводится ранняя реабилитация пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

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