Быстрые и меткие. Первенство ЦФО по стрельбе из пневматического пистолета прошло в Дубне

В Дубне встретились лучшие стрелки России. Там прошло первенство Центрального федерального округа по стрельбе из пневматического пистолета. В Подмосковье приехали 119 спортсменов из 18 регионов России.

На соревнованиях не только выявляли лучших, но и боролись за места в национальной сборной страны. Спортсмены выполнили 14 упражнений на координацию и скорость. В Дубну приехал главный тренер сборной России по практической стрельбе из пистолета Алексей Рагозин. Именно он и отбирал лучших кандидатов в команду, которая считается одной из сильнейших в мире.

«Это одно из отборочных соревнований, по результатам которого мы будем определять спортсменов на тренировочные сборы и на чемпионат мира. Если они достойно здесь показали себя, то смогут достойно выступить за сборную России», — сказал тренер.

Источник фото: телеканал «360»

Один из кандидатов — житель Дубны Александр Соловьев. Он новичок в этом спорте. Но уже действующий чемпион России. На первенстве ЦФО тоже забрал золото в открытом классе. Говорит, не боится стрелять из неудобных положений. Вот и на упражнении с движущимися мишенями пошел на риск.

«В конце, когда я стрелял, я не убегал в центр, чтобы стрельнуть в ту тарелку. А я стрельнул ее справа, это дало мне две секунды. Это риск, конечно», — отметил участник соревнований Александр Соловьев.

Источник фото: телеканал «360»

После завершения соревнований и определения победителей состоялась дуэльная стрельба. Сюда проходят только избранные — восемь лучших спортсменов в каждом классе. Юноши и девушки стреляли вместе.

«Они стреляют одновременно, стоит одинаковое количество мишеней, кто быстрее поразит мишени и одну контрольную. При этом спортсмен обязан до поражения контрольной мишени один раз перезарядиться», — рассказал главный судья соревнований Сергей Селихов.

Это игра на вылет. Сначала из восьми победителей остается четыре, из четырех — двое. Лучшим в стандартном классе стал представитель Дубны, призер мировых соревнований Александр Тарасов. В серийном классе всех стрелков обошла спортсменка из Тулы Ольга Латунова.

Источник фото: телеканал «360»

Сборная Московской области взяла больше всех медалей на первенстве. На втором месте стрелки Владимирской, а на третьем — Костромской области. В следующий раз победители соревнований встретятся в апреле на первенстве России.