Подмосковье 04 марта 2024, 15:41 Первенство ЦФО по авиамодельному спорту прошло в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На кордодроме дома юных техников «Интеграл» в Химках прошло первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе F-2D «Воздушный бой». Участие приняли 26 экипажей из Химок, Москвы, Наро-Фоминска, Павловского Посада и других городов.

В результате соревнований среди младших участников победу одержал воспитанник дома юных техников «Интеграл» Дмитрий Алмазов, второе место занял Евгений Бровков из Химок, а третье — Владимир Яркин из Москвы. В старшей возрастной группе победителями стали Никита Безносик и Давид Абрамов, серебряные медали получили Филипп Мельников и Михаил Тароватов, бронза досталась Константину Кошеву и Даниилу Кривенко. В итоге командный зачет выиграл дом юных техников «Интеграл».

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Главным судьей мероприятия выступил Игорь Витальевич Трифонов, заслуженный мастер спорта России и вице-президент федерации авиамодельного спорта России.

«Воздушный бой» является одной из наиболее захватывающих дисциплин авиамодельного спорта. Участники управляют моделями самолетов на больших скоростях, стараясь отрезать ленту с модели противника при помощи тонких металлических тросов.

Соревнования провели в память о выдающемся авиационном конструкторе Семене Лавочкине при поддержке Федерации авиамодельного спорта России.

В доме юных техников «Интеграл» детей обучают авиамоделированию и другим техническим наукам. Ранее здесь проводилось первенство Московской области по авиамоделированию.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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