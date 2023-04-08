Подмосковье 08 апреля 2023, 00:36 Первенство России по вольной борьбе среди юношей прошло в Наро-Фоминске Фото: Анна Тюрюмина / Анна Тюрюмина

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В Наро-Фоминске прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.

«Каждые соревнования — это экзамен не только для спортсмена, но и для тренерского состава», — отметил старший тренер сборной России по вольной борьбе Ислам Калаев.

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В весовой категории до 42 килограммов золото взял представитель Махачкалы Султан Ражбадинов. Его тренер Магомед Курбанов заявил, что воспитанник набрал чемпионскую форму буквально за год и проиграл лишь однажды на крупных российских соревнованиях.

По итогам первенства команда из Дагестана заняла первое место в общем зачете. На второй ступеньке пьедестала оказалась сборная Москвы, на третьей — спортсмены из Чечни.

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