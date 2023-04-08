08 апреля 2023, 00:36
Первенство России по вольной борьбе среди юношей прошло в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.
«Каждые соревнования — это экзамен не только для спортсмена, но и для тренерского состава», — отметил старший тренер сборной России по вольной борьбе Ислам Калаев.
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В весовой категории до 42 килограммов золото взял представитель Махачкалы Султан Ражбадинов. Его тренер Магомед Курбанов заявил, что воспитанник набрал чемпионскую форму буквально за год и проиграл лишь однажды на крупных российских соревнованиях.
По итогам первенства команда из Дагестана заняла первое место в общем зачете. На второй ступеньке пьедестала оказалась сборная Москвы, на третьей — спортсмены из Чечни.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил хоккейный матч «Химика» и «Металлурга». Он поблагодарил всех, кто смотрел игру и поддерживал воскресенский хоккейный клуб.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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