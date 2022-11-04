Первенство России по вольной борьбе среди юниорок стартовало в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 01:29 Первенство России по вольной борьбе среди юниорок стартовало в Наро-Фоминске

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Первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года стартовало в Наро-Фоминске. Побороться за победу приехали более 130 участниц из 40 регионов страны.

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Более 130 участниц из 40 регионов России приехали в подмосковный Наро-Фоминск, чтобы выявить победительниц в 10 весовых категориях.

Наро-Фоминск постепенно становится признанной столицей вольной борьбы Подмосковья. Здесь создана мощная база подготовки спортсменов и регулярно проводятся турниры самого высокого ранга.

«Спортсменам, тренерам очень удобна локация: аэропорты рядом, гостиницы — все в шаговой доступности. Это очень важно», — рассказал заслуженный тренер России, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Ислам Калаев.

Несмотря на то, что на данный момент участие в международных турнирах для российских спортсменов и спортсменок невозможно, борцы вольного стиля продолжают подготовку. По итогам Чемпионата в Наро-Фоминске сформируется сборная команда России среди девушек. Которая будет готова к состязаниям любого уровня сложности.

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