Подмосковье 18 марта 2023, 18:50 Первенство России по традиционному карате стартовало в Одинцове

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В Одинцове стартовал чемпионат России по традиционному карате. На соревнования приехали 300 спортсменов из восьми округов страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта и физической культуры Московской области.

На всероссийские соревнования приехали каратисты из Новосибирска, Иркутска, Краснодарского края, Подмосковья и других регионов. Самому юному спортсмену всего пять лет, а во взрослой категории выступают участники от 18 до 80 лет.

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Первенство будет проходить два дня. 18 марта на маты вышли юные каратисты, а 19 марта за победу будут бороться опытные спортсмены.

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«Карате — хороший инструмент воспитания и развития личности. Поэтому для проведения наших соревнований наши судьи разрабатывают специальные методы для работы с детскими категориями. Очевидно, что эта система не позволяет переносить правила поединков взрослых на детские категории», — уточнил главный судья соревнований, президент объединенной Федерации карате Павел Черноусов.

Он добавил, что система судейства, которую разработала комиссия, позволяет прозрачно и честно оценивать всех спортсменов.

Спонсором чемпионата выступила Одинцовская торгово-промышленная палата. Организация подготовила подарки для победителей.

«В этот раз торгово-промышленная палата учредила свой собственный приз. Победители получат кубки и книгу „Балканский кризис“, в которую вошел рассказ, написанный мной лично», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты Одинцовского округа Виктор Тарусин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу 2024 года масштабно обновят стадион «Торпедо» в Люберцах.

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