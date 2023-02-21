Подмосковье 21 февраля 2023, 19:47 Первенство России по сноукайтингу впервые пройдет в Солнечногорске

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На озере Сенеж в Солнечногорске впервые в истории пройдет первенство России по сноукартингу. Соревнования запланированы с 22 по 27 февраля, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Участники будут соревноваться в двух дисциплинах: «сноукайтинг курс-рейс лыжи» и «сноукайтинг курс-рейс доска». Среди детей пройдет неофициальный зачет в классе «джикс».

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Расположение и ландшафт озера Сенеж идеально подходят для турнира по парусному спорту.

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