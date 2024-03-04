Подмосковье 04 марта 2024, 13:34 Первенство России по синхронному плаванию завершилось в Подмосковье Фото-студия «Фотомиг»

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Более 400 спортсменов собрались в Чехове на первенстве России по синхронному плаванию. Команда «Московская область-1» стала серебряным призером турнира.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что в соревнованиях приняли участие 44 команды из 23 регионов России. Награды разыграли в дисциплинах «фигуры», «соло», «дуэт», «дуэт — смешанный», «группа» и «комби».

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Золотую медаль в «соло» завоевала Валерия Плеханова. Еще одно золото у подмосковного дуэта Валерии Плехановой и Анастасия Никитенко.

Фото-студия «Фотомиг» Фото-студия «Фотомиг» Фото-студия «Фотомиг» Фото-студия «Фотомиг»

В дисциплине «фигуры» Валерия Плеханова завоевала серебряную медаль, также «серебро» выиграла подмосковная команда в дисциплине «группа».

Команда Московской области заняла третье место в дисциплине «комби». Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко прошли на второй этап отбора в юношескую сборную России.

Первенство по синхронному плаванию прошло во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова в Чехове.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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