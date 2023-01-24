Подмосковье 24 января 2023, 15:49 Первенство России по синхронному плаванию началось в Чехове

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Дворец спорта «Олимпийский» в Чехове принимает участников первенства России по синхронному плаванию среди юниоров. Соревнования начались 23 января и продлятся до 29-го.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что за победу будут бороться жители разных городов от Калининграда до Владивостока. Награды первенства разыграют более 240 спортсменов из 25 команд, представляющих 11 субъектов России.

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Подмосковье будут представлять 35 спортсменов в составе трех команд. Торжественная церемония открытия состоится 25 января в 15:50. Вход для зрителей — свободный.

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Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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