Первенство России по прыжкам в воду стартовало в Рузе. Бороться за медали в Подмосковье приехали представители 13 регионов страны. Спортсмены покажут свое мастерство в нескольких дисциплинах.

На первенство страны в Подмосковье приехали 141 человек. Это представители 13 регионов, в том числе, хозяйки турнира — Московской области. Участникам от 14 до 18 лет.

«Конечно, я хочу на Олимпийские игры, но моя мечта — получить удостоверение мастера спорта», — рассказала участница сборной команды Подмосковья Анастасия Степанова.

На соревнованиях оказалось большое количество чемпионов Европы и участников Олимпиады. Подмосковные спортсмены находятся среди сильнейших.

«Наши взрослые ребята которые выступали на Олимпийских играх и привезли в этом году бронзовую медаль из Токио. По этому да представители Московской области — это неотъемлемая часть сборной команды России», — отметила главный тренер сборной команды России Светлана Моисеева.

Как заявил замминистра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, в регионе прыжками в воду занимаются в основном в двух городских округах.

«У нас два округа где этот вид развит — это Электросталь и Руза, которые также дают хорошие результаты. Наши ребята регулярно попадают в состав сборных команд Российской Федерации по своим возрастам и там демонстрируют неплохие результаты», — сказал он.

На соревнованиях несколько дисциплин. Трамплины имею высоту от одного метра до трех. Но самыми зрелищными являются вышки от пяти до 10 метров. Имена победителей станут известны 5 мая.