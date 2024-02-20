Подмосковье 20 февраля 2024, 22:26 Первенство России по конькобежному спорту среди юношей и девушек стартовало в Коломне Источник фото: Владислав Соловьев

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Первенство России среди юношей и девушек 16-17 лет по конькобежному спорту стартовало сегодня, 20 февраля, в Коломне. На турнир приехали более 150 спортсменов из 29 регионов России и Белоруссии.

Подмосковье представляют 16 воспитанников спортивной школы «Комета» из Коломны.

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В первый день соревнований, которые продлятся три дня, с 20 по 22 февраля, первое место занял спортсмен из Санкт-Петербурга Федор Романов на дистанции в 500 метров.

В программе Первенства командные забеги, масс-старт, многоборье и индивидуальные состязания. Победителей определят в командных и индивидуальных зачетах.

Все спортсмены преодолели три этапа межрегиональных соревнований, которые проходили с декабря по февраль в федеральных округах России.

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