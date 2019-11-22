Первенство России по дзюдо среди юниоров проведут в Дмитрове

С 28 ноября по 1 декабря в Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров до 18 лет. Московскую область на соревнованиях представят 39 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в программу соревнований включены 17 весовых категорий.

Футбол круглый год. На стадионе «Химик» в Чехове уложили новую искусственную траву Подробнее

«На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях. Московский регион на соревнованиях представят 39 человек. Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали девять золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей», — сообщил Терюшков.

Торжественная церемония открытия состоится 28 ноября. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 и 44 килограммов, а также юноши в весе до 46 и 50 килограммов. Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.