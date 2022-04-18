Первенство России по боксу провели в Чехове

Соревнования первенства России по боксу среди юниоров на призы Александра Поветкина прошли в Чехове.

На соревнования приехали около 300 лучших боксеров со всей страны из 40 регионов России. Подмосковные спортсмены пробились в четыре финала из 13-ти. В их числе оказались 23 представителя Московской области из 23 городских округов, а также воспитанники школы бокса «Витязь» Александра Поветкина.

Соревнования прошли в 13 весовых категориях. В финале соревнований пять спортсменов из Подмосковья завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Давиду Баланову победа, как полагается в спорте, далась нелегко. Он сражался в категории до 52 килограмм и стал лучшим. Для него это первая по-настоящему большая победа. Давид — представитель настоящей спортивной династии. Тренирует его отец, а дядя — Андрей Баланов — чемпион России и Европы. Давид отмечает, что победить на российском первенстве на призы своего земляка и кумира Александра Поветкина — двойная честь для него.

«В турнирах имени Поветкина больше хочется стать победителем, чтобы прославить и школу, и его имя», — сказал спортсмен.

Сам олимпийский чемпион Александр Поветкин поддержал Давида.

«Очень приятно, что из нашей школы, из нашего города. Я считаю, что он отлично боксировал, у него были сложные соперники, но он показал свое мастерство и победил. Надеюсь, что дальше он стрельнет еще больше», — сказал Поветкин.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко отметила, что проводить соревнования в Чехове удобно.

«Здесь логистически все правильно выстроено и сама земля, и стены здесь помогают. И Александр Поветкин, чьим именем названы эти соревнования. Он сам присутствует и его присутствие дает ребятам духовитость, вот этот патриотизм. И, конечно, доехать сюда, ведь очень важно. Нам нравится, что Чехов принимает наши ежегодные соревнования», — заметила Кириенко.

Успехи юных боксеров из клуба «Витязь» стали результатом упорных тренировок. В Чехове для спортсменов есть все условия. В 2019 году здесь открыли школу бокса. Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов считает, что проводить такие соревнования в городе — большая честь.

«Бокс для Чехова имеет особое значение. И Александр Поветкин, и Денис Лебедев — наши жители. На сегодняшний день вся необходимая инфраструктура в городском округе имеется, мы получаем положительные отклики от Федерации бокса, от представителей команд из регионов», — подчеркнул глава округа.

Несколько лет назад в здании Дворца спорта «Олимпийский» по поручению Губернатора Андрея Воробьева была открыта секция бокса. В комплексе было увеличено пространство, был открыт новый ринг и новый центр подготовки. Теперь Чехов готов постоянно принимать первенство России по боксу среди юношей.