Первенство России по боксу на призы Александра Поветкина стартовало в Чехове

Чехов на неделю стал российской столицей бокса. Городской округ принимает Первенство России по боксу среди юношей на призы Александра Поветкина.

Когда-то боксом занимались исключительно мужчины, но сейчас этот вид спорта становится более популярным и среди девушек. Своих воспитанников в Чехов привезла тренер Юлия Санкина. Боксеры приехали из Краснотурьинска.

«Девочки — победительница и финалистка Чемпионата Европы, вот сейчас пацаны подрастают. Воспитанников много — под 60 человек. В нашем городе 60 тысяч населения — два тренера по боксу.<…> Организация тут шикарная, конечно. Тут такой зал — мы только мечтаем о таком зале», — отметила Санкина.

На боксерский турнир в Чехов приехали около 300 сильнейших спортсменов из 65 регионов страны. Юношей 2007–2008 годов рождения распределили на 13 весовых категорий. Соревнования проходят по классической схеме — с выбыванием. По итогам первенства сформируют сборную команду России.

«В свое время я был на Чемпионате страны вторым, на Кубке России — третьим, что не помешало поехать мне на Чемпионат Европы. Здесь также: сегодня ты первый, завтра — второй, завтра третий, послезавтра — первый! Вот это и есть состязания высшего класса — Чемпионат России», — пояснил чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

Команда Московской области представлена 12 боксерами, семеро из которых выступают за городской округ Чехов — спортивную школу Александра Поветкина «Витязь». Кумир всех юных боксеров страны считает, что сложности, которые переживает отечественный спорт из-за санкций, временны, и наших боксеров еще ждут большие победы.

«Это очень печально, что спорт смешали с политикой. Но на самом деле, когда такие турниры есть — это прекрасно. А Первенство России — это отбор на дальнейшее у ребят, я думаю, все установится, и наши ребята будут ездить на первенства Европы, мира, все будет хорошо, Так что, это толчок», — сказал чемпион Олимпийских игр и чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Церемония награждения победителей пройдет 16 апреля. В этот день состоится самая зрелищная часть турнира — бои финалистов.