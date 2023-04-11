Подмосковье 11 апреля 2023, 12:24 Первенство Подмосковья по спортивной борьбе прошло в Наро-Фоминске

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Первенство Московской области по спортивной борьбе прошло в Наро-Фоминске. Участие в соревнованиях по грэпплингу приняли более 300 спортсменов со всего Подмосковья.

Турнир проходил в культурно-спортивном комплексе «Нара».

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«Здесь очень развита спортивная борьба и практически каждый месяц, каждые выходные проходят соревнования по тому или иному виду спортивной борьбы. В Наро-Фоминске также традиционно ежегодно проходит Кубок России. <…> Здесь уже отработанная команда — как организаторов, так и судейская», — рассказал главный судья всероссийской Федерации грэпплинга Алексей Тихоглазов.

Делегация спортшколы «Авангард» из Жуковского была одной из самых многочисленных — 28 юношей и девушек. Почти все из них вошли в число победителей и призеров соревнований.

«Получается, это мой четвертый раз, когда я выступаю в Наро-Фоминске. Мне здесь нравится — здесь большой просторный зал, много хороших достойных соперников и хорошая организация», — поделилась чемпионка Московской области по грэпплингу Алиса Голубь.

По итогам прошедшего турнира будет сформирована сборная команда Московской области. Сборная примет участие в чемпионате Центрального федерального округа 7 и 8 мая, а также и в первенстве Центрального федерального округа в июле 2023 года.

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