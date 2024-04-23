Подмосковье 23 апреля 2024, 15:28 Первенство Подмосковья по пауэрлифтингу прошло в Мытищах Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск / Unsplash

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Первенство по пауэрлифтингу прошло в городском округе Мытищи. Спортсмены из Воскресенска показали отличные результаты и завоевали несколько призовых мест.

Среди девушек первое место заняла Кира Козлова, подняв вес в 222,5 килограмма при личном весе всего в 53 килограмма. В категории юношей до 14 лет до 59 килограммов первенство досталось Дмитрию Коновалову, который смог поднять 217,5 килограмма, а среди 18-летних юношей в категории до 83 килограммов лучшим стал Илья Посохин, достигнувший результата в 450 килограммов.

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