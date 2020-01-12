Первенство по старейшему стилю каратэ прошло в Ногинске

В Богородском городском округе прошло первое открытое первенство по каратэдо сито-рю. Этот стиль является одним из основных и старейших стилей этого вида спорта.

В спорткомплексе «Знамя» собрались около семидесяти начинающих спортсменов из Ногинска, Щелкова, Королева и Павловского Посада.

«Я победил такого огроменного мальчика. Ему где-то лет восемь или семь, не знаю. А мне семь», — сказал участник турнира Ярослав Сироткин.

Источник фото: телеканал «360»

По словам организаторов, наравне с мальчишками, в турнире активно участвуют и девочки. Ведь эта дисциплина хорошо развивает уверенность в себе и физические данные.

«Я занимаюсь каратэ два года. Я достигла успехов, взяв две медали за первое место. Только на улице я это пока не использовала. Потому что пока никого не было подозрительного», — отметила участница турнира Кристина Мещерякова.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что эта спортивная школа еще достаточно молода, юные каратисты уже успели поучаствовать в различных чемпионатах — от местного до всероссийского. Везде они занимали призовые места.

«Этот турнир проводится для опыта начинающих спортсменов. В основном здесь присутствуют спортсмены, которые занимаются полгода-год, ну есть, конечно, и чемпионы. Они выступают с показательными выступлениями. И выбираем лучших для последующих крупных всероссийских турниров», — сказал президент Федерации каратэдо сито-рю Богородского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Соревнования в Ногинске станут одним из этапов международного чемпионата. Он пройдет в Польше в июле.