Подмосковье 17 января 2023, 10:21 Первенство по лыжным гонкам «Крещенские морозы» прошло в Краснознаменске

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Соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы — 2023» состоялись в Краснознаменске. Мероприятие посетила олимпийская чемпионка 1988 года Светлана Нагейкина. Она приехала на первенство, чтобы поддержать участников.

«Трасса замечательная. Сразу видно — проделана колоссальная работа по подготовке к соревнованию», — отметила Светлана Нагейкина.

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Более 70 спортсменов в возрасте от шести до 60 лет приняли участие в «Крещенских морозах — 2023». Участникам на выбор были предложены дистанции 600 метров, один километр и три километра. Победители и призеры были определены в 18 категориях. Сын олимпийской чемпионки также принял участие в первенстве: Артем взял серебро в возрастной категории 1993–2004 годов рождения.

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Награды победителям вручили Светлана Нагейкина, замглавы городского округа Андрей Петяев и директор спортивной школы Сергей Пешкин.

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