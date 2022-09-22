Первенство по художественной гимнастике «Пестрая лента» началось в Ногинске | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Первенство по художественной гимнастике «Пестрая лента» началось в Ногинске

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В Ногинске прошло соревнование по одному из самых красивых видов спорта — первенство Богородского округа по художественной гимнастике. В воздухе порхали ленты, покидывались мячи, скакалки и обручи. В соревнованиях приняли участие сотни талантливых спортсменок. Первенство состоялось в спортивном комплексе «Знамя» и называлось «Пестрая лента».

Аня и Маша уже больше восьми лет в этом красивом виде спорта. К каждому выступлению они подходят со всей серьезностью подготовки. Однако в этом году для них все было несколько сложнее, чем обычно. Правила всероссийских соревнований поменялись. Именно на этом первенстве и решили опробовать все обновления.

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«Мы тренировались практически каждый день. Очень усложнили программы, ну и, конечно, старались их отработать как можно лучше», — рассказала Мария Дроздова, участница соревнований, воспитанница спортивного клуба «Созвездие».

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В первенстве принимали участие спортсменки сразу из 20 городов Подмосковья. Конкуренция была более чем серьезной — больше 300 гимнасток из самых сильных спортивных школ всего региона. Главным судьей конкурса выступила тренер Инга Талавер, она отметила, что у выступавших здесь спортсменок наверняка большое будущее. Когда-то именно ее ученица Алена Горячева тоже выступала на этих играх, а потом ей довелось завоевать золото на первенстве России.

«Начинала вот именно с этих турниров в Богородском округе, потом она вошла в состав по групповым упражнениям в области и стала чемпионкой России», — рассказала Инга Талавер, главный судья соревнований, тренер высшей категории по художественной гимнастике.

Принимать участие могут и совсем юные спортсменки, их возраст начинается от пяти лет. Другие участницы уже постарше, некоторые из них даже имеют звание мастера спорта. Оценивается не только техника, но и артистизм, и чувство ритма.

Первенство проводится на протяжении двух дней. Когда оно закончится, спортсменкам предстоит еще множество тренировок. Впереди еще два традиционных турнира — «Рождественская звездочка» и «Звезда Победы».

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