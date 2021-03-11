Первенство по боксу на приз Александра Поветкина стартовало в Чехове

Чехов на четыре дня стал столицей бокса в московском регионе. 11 марта в округе стартовало первенство для спортсменов от 13 до 14 лет. Юные боксеры поборются за приз Олимпийского чемпиона Александра Поветкина.

Всего 150 боксеров в возрастной категории от 13 до 14 лет, представляющие практически все городские округа Подмосковья, будут бороться за победу на ринге на протяжении ближайших четырех дней.

Чехов оказался богат на талантливых спортсменов. Отсюда родом Олимпийский чемпион Александр Поветкин, чемпион мира Денис Лебедев и уже молодое поколение — 16-летняя Дарья Романова. Девушка в юном возрасте успела стать победителем первенства России по универсальному бою. Даша — кандидат в мастера спорта.

«В первом бою я одолела представительницу Иркутской области. Во втором бою, уже в финале, выиграла у представительницы Томской области. Получается, первый бой удалось закончить болевым приемом», — рассказала Дарья Романова, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России по универсальному бою.

За Дашиными успехами внимательно наблюдают папа с дедушкой. Кстати, отец у девушки был футболистом, но дочь отдал заниматься боевыми искусствами. Мужчина сказал, что это было исключительно ее желание.

Сейчас Даша прошла отбор на чемпионат мира. Девушка тренируется каждый день кроме воскресенья.

«Если в дальнейшем девушке потребуется какая-то поддержка в плане перемещения, поездки за рубеж, где состоятся чемпионаты Европы, мира, будем прорабатывать каким образом конкретно решить ее проблемы и задачи», — заявил Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Дашу наградили на открытии первенства по боксу и пожелали новых побед. А пока дворец спорта «Олимпийский» в Чехове превратился в один большой ринг. Боксерские поединки будут проходить по 14 марта включительно.