Подмосковье 09 января 2024, 15:46 Первенство Москвы и Подмосковья по автокроссу прошло в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Кубок Kramar Motorsport разыграли на трассе Старбеево в Химках. Участниками Первенства Москвы и Московской области по автокроссу стали дети в возрасте от девяти до 15 лет.

Побороться за кубок приехали также пилоты из Ленинградской области, Казани, Ржева, Сочи, Ульяновска и Краснодара.

Реклама

Лучшими с классе Д3-мини стали Матвей Седов, Дмитрий Власов и Владимир Исаев. Первое место в классе ДЗ-250 занял Тимофей Жарков, второе — Тимур Садеев, третье у пилота из Химок Семена Воронова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Гоночная серия Кубок Kramar Motorsport в 2024 году отмечает свое 10-летие. В рамках кубка проводятся такие соревнования как чемпионат, первенство, кубок и трофей Москвы и Московской области, кросс ипподром и другие. Участие в кубке принимают профессиональные спортсмены от шести до 70 лет, среди которых есть мастера спорта, чемпионы России и Европы. Поздравляем победителей, призеров и всех, кто не испугался морозов в этот день. Отличное начало спортивного сезона», — рассказали в Доме юных техников «Интеграл».

Победителей определяют на каждом этапе, которых в общей сложности 12. После составят итоговый рейтинг участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».