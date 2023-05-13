Подмосковье 13 мая 2023, 20:43 Первенство Московской области по гольфу среди школьников прошло в Дмитрове Unsplash

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Подмосковный турнир по гольфу среди школьников и юниоров прошел на площадке в Дмитрове. Для участников подготовили поле для тренировок и девять лунок на разных дистанциях. Главная цель соревнований — отправить мяч в цель за минимальное количество ударов.

«Сначала мы обучили преподавателей физкультуры, которые начали вести эти секции (по гольфу — прим.ред.). И мы показывали и детям и преподавателям, что это такое как делается правильный удар и так далее. Те, кто попробовали гольф в школах, им это очень понравилось.В некоторых школах стоит уже очередь в секции, что нас очень радует», — рассказал судья соревнований, вице-президент федерации гольфа Московской области Максим Шокун.

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Победу на турнире одержала сборная средней школы села Рогачево городского округа Дмитров. Лучшим игроком команды стал третьеклассник Тимур Тулкинов.

«Когда у нас начались тренировки по гольфу в школе, я ходил низ них и увлекся этим», — рассказал школьник.

Кроме того, на соседнем большом поле соревновались юниоры, те, кто уже имеет опыт игры и достижения в гольфе. Команды поддерживают родители участников и нередко сами выходят на поле с клюшкой в руках. Мама одного из спортсменов Лариса Красникова выступает в клубе «Завидово», женщина увлекается гольфом уже более 30 лет.

«Мы участвуем вместе (с сыном — прим.ред.) в турнирах. Сейчас он уже показывает неплохие результаты, он может играть вместе со мной. Когда у меня есть свободная минутка, мы выходим вместе в поле и играем», — поделилась жительница.

Также этим видом спорта увлекаются и участники программы «Активное долголетие». Президент федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов отметил, что занятия для пенсионеров проводятся в профильных клубах бесплатно.

«Впечатления, конечно, необыкновенные, потому что вот этот спорт уравновешивает и сосредотачивает на определенных задачах, которые нам ставит тренер. <…> вот просто единение с природой, и отвлекаешься от всех своих проблем маленьких или больших и просто получаешь огромное удовольствие», — рассказала участница «Активного долголетия» Наталья Морарь.

Финансирование гольфа в Московской области вышло на новый уровень. Участники и победители соревнований оценили увеличенный призовой фонд турнира. Сертификаты на суммы от 5 до 30 тысяч рублей получили все игроки и команды, занявшие призовые места, а также тренеры. Следующее первенство области среди школьных команд и юниоров пройдет в мае 2024 года.

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