Первенство Московской области по автокроссу среди детей прошло в Химках

Стадион спортивной школы в городском округе Химки стал местом проведения соревнований гонщиков по автомобильному кроссу. Мероприятие прошло в рамках 11-го этапа Первенства Московской области и Кубка Kramar Motorsport. Как сообщила пресс-служба администрации округа, на старт вышли 20 участников из разных городов России.

Заезды проходили среди гонщиков разных классов: багги, Д3-микро, Д3-мини, Д3−250, Д3−600. За рулем небольших болидов находились дети в возрасте от пяти до 16 лет. Несмотря на юный возраст, управляли своими машинами спортсмены вполне профессионально.

Путь к чемпионству в автокроссе начинается именно с такого юного возраста, с подобных соревнований с ровесниками. Таким мнением поделился лидер движения Общественной поддержки социально значимых инициатив Михаил Раев, который присутствовал на мероприятии.

«Наша задача — поддерживать весь детский спорт, не только технические, но и классические виды спорта. Создавать все условия для занятий, чтобы наши дети росли здоровыми и крепкими», — подчеркнул он.

Благодаря занятиям автокроссом дети учатся самостоятельно и быстро принимать решения. Трасса меняется с каждым кругом, поэтому юному гонщику нужно быть очень внимательным и учитывать состояние дороги и погоды для проведения маневра. Это главное отличие автокросса от картинга, где все траектории уже известны.

Администрация городского округа Химки подготовила для победителей и участников гонки кубки и медали. Спонсоры соревнований также подготовили памятные призы для ребят.

Трасса на стадионе спортивной школы Химок рассчитана только на детские соревнования, где принимают участие легкие и менее быстрые машины, чем у взрослых. Протяженность дороги составляет около одного километра. Самое широкое место около семи метров. Организаторы планируют провести расширение трассы, чтобы проводить там соревнования для взрослых.