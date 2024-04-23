23 апреля 2024, 16:42
Первенство и чемпионат России по карате прошли в Лобне
В спортивном комплексе «Лобня» прошли первенство и чемпионат России по каратэдо. Более тысячи участников из 25 регионов приняли участие в этих состязаниях.
Ученики «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» достигли отличных результатов и заработали право участия в Чемпионате Азии по Каратэдо Сито-рю, который состоится в Сингапуре в конце ноября текущего года.
Реклама
Спортсмены из Лобни завоевали в общей сложности 74 медали, из них 21 золотую, 14 серебряных и 39 бронзовых.
Отметим, что Ксения Астахова признана лучшей спортсменкой года в дисциплине ката по итогам 2023 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Лобня
Реклама
Реклама