Подмосковье 23 апреля 2024, 16:42 Первенство и чемпионат России по карате прошли в Лобне Медиасток.рф

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В спортивном комплексе «Лобня» прошли первенство и чемпионат России по каратэдо. Более тысячи участников из 25 регионов приняли участие в этих состязаниях.

Ученики «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» достигли отличных результатов и заработали право участия в Чемпионате Азии по Каратэдо Сито-рю, который состоится в Сингапуре в конце ноября текущего года.

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Спортсмены из Лобни завоевали в общей сложности 74 медали, из них 21 золотую, 14 серебряных и 39 бронзовых.

Отметим, что Ксения Астахова признана лучшей спортсменкой года в дисциплине ката по итогам 2023 года.

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