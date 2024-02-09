Подмосковье 09 февраля 2024, 12:54 Первенство и чемпионат Подмосковья по сноукайтингу пройдут в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Региональные соревнования по парусному спорту пройдут на озере Сенеж в Солнечногорске. Они продлятся три дня — с 9 по 12 февраля.

Участники чемпионата Подмосковья будут соревноваться в нескольких дисциплинах: сноукайтинг курс-рейс-лыжи и сноукайтинг курс-рейс-доска, кайт-класс «Джикс». Первенство Московской области будет проводиться в классе зимний виндсерфинг.

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«Озеро Сенеж признано в регионе одним из самых удобных мест для проведения соревнований подобного уровня. Десятого февраля приглашаем жителей и гостей округа на торжественное открытие одного из самых динамичных соревнований в мире спорта», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Торжественное открытие соревнований состоится 10 февраля в 11:00. Старт первой гонки — 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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