Подмосковье 21 февраля 2024, 20:39 Первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту стартовало в Лыткарине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту стартовало в Лыткарине 21 февраля. Спортсмены из 14 территориальных управлений госучреждения собрались на лыжной базе «Волкуша».

По словам начальника управления профессиональной подготовки и аттестации Александра Кангина, подобные соревнования очень важны для спасателей, ведь так тренируется выносливость.

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«Мы традиционно открываем спартакиаду ГКУ МО „Мособлпожспас“ лыжными гонками, зная, что для многих наших работников это любимый зимний вид спорта. Это особенно важно для пожарных и спасателей, ведь крепкое здоровье — фундамент в их трудовой деятельности», — заявил Александр Кангин.

В первый день первенства спортсмены состязались в гонке на пять километров, и лучший результат в индивидуальной гонке показал Виктор Петухов из территориального управления № 7.

Во второй день соревнований спортсменам предстоит пробежать эстафеты по четыре и пять километров.

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