Первая встреча общественного совета предпринимателей прошла в Подмосковье

Общественный совет партийного проекта «Предпринимательство» провел первую встречу в Подмосковье. В него вошли 65 бизнесменов. Об этом сообщил координатор, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки области Сергей Двойных.

Как рассказал координатор, всего в регионе действует 400 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые работают в десятках направлений. В проекте выделили девять из них.

«Мы выделили девять приоритетных: производство, социальное предпринимательство, услуги, здравоохранение, торговля, сельское хозяйство, туризм и гостиничный бизнес, IT, инновации и общественное питание. Точечная работа с представителями каждого направления позволит нам выявить конкретные проблемы и найти конкретное и оптимальное решение», — заявил Двойных.

Партия «Единая Россия» считает поддержку предпринимательства приоритетным направлением. Проект поможет владельцам бизнеса проходить через административные преграды и стимулировать развитие при помощи субсидий, грантов и льготных кредитов.

«Важно, чтобы именно предприниматели предлагали и участвовали в разработке мер поддержки, которые им необходимы. Синергия исполнительной, законодательной властей и предпринимателей приведет к единому, прозрачному и рациональному решению проблем предпринимателей», — отметил координатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал форум педагогической общественности Подмосковья. На нем педагоги подведут итоги предыдущего учебного года и обсудят задачи на новый.