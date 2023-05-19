Подмосковье 19 мая 2023, 14:10 Первая волна ямочного ремонта завершится в Подмосковье 30 июня ГУСТ МО

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В Подмосковье ремонтируют дороги и тротуары во дворах и внутриквартальных проездах. В рамках первого этапа ямочного ремонта в округах приведут в порядок свыше 353 тысяч квадратных метров асфальта до 30 июня. Вторая волна продлится до ноября.

«На данный момент работы по ямочному ремонту в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ из бюджета Московской области, идут с небольшим опережением графика. На текущем этапе выполнено 69%, отремонтировано уже 245 тысяч квадратных метров во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, большинство городских округов находятся в «зеленой зоне» — они выполнили работы на 100%, однако, в Одинцове, Солнечногорске и Щелкове результаты работ пока составляют 4%, 38% и 41%.

Ямочный ремонт проводится в два этапа: осенью муниципалитеты оцифровывают дефекты асфальтового покрытия, а для формирования графика работ второй волны фиксируют разрушения уже после зимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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