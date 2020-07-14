Первая водородная АЗС России пока не открылась

Это не заправка, а станция, купленная для нужд института и стоящая на закрытой территории. Так что хозяевам уникального транспорта на нее не попасть. Заправочную станцию купили, чтобы заправлять созданный своими руками водородный транспорт — на территории института работают над созданием полноценной водородной энергетики.

«Центр компетенции мало кому известен. Он занимается тем, что делает водородную технику по самому широкому профилю: водородные подводные лодки, самолеты, вертолеты, танки, пулеметы, автоматы. Все — пылесосы, кофеварки, все, что нуждается в какой-то энергии», — рассказывает журналист, автообозреватель Сергей Асланян.

Корреспондент «360» увидел в центре одну из трех серийных машин и даже покатался на ней. В первую очередь, интерес вызывают образцы, созданные в Подмосковье. Так, тут есть водородная транспортная платформа, она развивает скорость до 40 километров в час. В ней есть функция беспилотника, которая также обкатывается на территории центра. Правда, когда машина двигается сама по себе, то скорость пока не больше пяти километров в час. Эта транспортная платформа поднимает около 2-х тонн, так что работает и как легкий грузовик, и как маршрутное такси.

«Здесь целей несколько, во-первых, показать — то, что вы видели, это демонстраторы технологий. То есть показать, что на основе этого можно сделать новый транспорт», — объясняет д.х.н, профессор, руководитель центра компетенции НТИ при ИПХФ РАН Юрий Добровольский.

Кстати, после создания универсальной платформы, ученые активно взялись за замену самолетного двигателя. Тесты на беспилотных аппаратах показывают, что такой самолет может лететь 4-5 часов без остановки на одном полном баллоне.

Двигатель электрический, а секрет технологии — в этом самом топливном элементе. Они запрещены к продаже в другие страны. И вот его-то наши ученые и научились делать, причем в начале нулевых, но только лет 5 назад довели технологию производства до коммерческого качества.

«Здесь очень много науки внутри, и это собственно самая дорогая часть. 90% стоимости — вот эта часть, топливный элемент. То есть что произошло — мы научились делать достаточно большого размера то, что называется мембранно-электродный блок. Это как одна ячеечка аккумулятора», — рассказывает д.х.н, профессор, руководитель центра компетенции НТИ при ИПХФ РАН Юрий Добровольский.

На самом производстве — ничего необычного, просто привычный современному глазу 3D-принтер, который напыляет специальный состав на спецматериал.

Водород как топливо для топливных элементов выбран не случайно. Это прямой конкурент литий-ионных батарей. Заполнить бак газом можно за 4-6 минут, а не часов, как аккумулятор, но это не главное.

Энергоемкость литий-ионных аккумуляторов отстает от систем на водородных топливных элементах в 4-6 раз. То есть на одной заправке вы будете проезжать больше в 4-6 раз Юрий Добровольский профессор, д. х. н., руководитель центра компетенции НТИ при ИПХФ РАН

Что касается цены, то она будет сопоставима с заправкой природным газом. Но при этом без вредных выбросов в атмосферу. Так что двигатель, система и даже готовый транспорт собственного производства — все есть. Осталось создать рынок и инфраструктуру. Наиболее выгодной на первых порах она будет для крупнотоннажных перевозчиков.

По подсчетам ученых, на создание серийных образцов уйдет пара лет, но главное — что бизнес заинтересовался. Сегодня ведутся переговоры по поставке водородных систем нескольким отечественным производителям спецтехники. А транспортную платформу, кстати, планируют закупать рудные компании для шахт.