Первая в России женщина-машинист вышла замуж в Подмосковье. Церемонию в поезде провел Влад Лисовец

В Одинцове состоялась необычная свадьба. Женихом стал машинист Алексей Салтыков, а вот его невеста — первая в России женщина-машинист Елена Лысенко. Церемонию бракосочетания провел прямо в поезде известный стилист Влад Лисовец.

Ведущий этой свадьбы — стилист Влад Лисовец — просто не мог отказаться от такого предложения. В жизни опытного знатока моды многое связано с поездами. Его отец — в прошлом машинист локомотива. Влад рассказал корреспонденту «360», как выбирал одежду к праздничному мероприятию.

Источник фото: телеканал «360»

«Зеленый цвет отчасти похож на форму железнодорожников, потому что мой папа ходил в зеленых костюмах постоянно с погонами. И мне показалось, что я должен быть не совсем очень ярким и в то же время не совсем официальным, потому что все-таки у нас игривое такое мероприятие. Поэтому цветовая гамма была — первое, что пришло в голову — оливковый цвет, фисташковый, с розовой рубашкой. Мне показалось, что это будет уместно и для железной дороги, и для мероприятия. Ну и потом костюм не совсем классический. Я все-таки предпочитаю вещи более стильные и модные», — поделился Влад Лисовец.

Источник фото: телеканал «360»

Дата — 14 февраля — тоже очень символичная для свадьбы. А вот местом стал не зал Дворца бракосочетаний, а поезд «Иволга». Гостями торжества стали все случайные пассажиры, которые заходили в «свадебный» вагон, и конечно, журналисты.

Источник фото: телеканал «360»

История Елены и Алексея — романтичная безумно. Познакомились молодожены два года назад. Лена пришла работать помощником машиниста. Новобрачные уверены — это была любовь с первого взгляда.

«В первую смену меня поставили к Леше. Он встал и сказал — «Ну, привет», — вспоминает Елена.

Источник фото: телеканал «360»

Первая женщина-машинист. У Елены уже есть допуск к управлению поездом, впереди обучение и бюрократические моменты. По всем нормативным актам, женщины в России не могут управлять поездами. Елена сломала этот шаблон.

«Мы сами удивляемся, как это получилось. Елена шла к этой цели, она в принципе ее добивается. Надеюсь, что в 2021 году она будет первая женщина-машинист, которая поедет в новую историю России», — рассказал начальник управления эксплуатации подвижного состава Денис Шленов.

Это цель — принимать решения, управлять составом и нести за это ответственность Елена Лысенко

А вот главой семейного локомотива Елена однозначно видит своего избранника и теперь уже супруга — Алексея.