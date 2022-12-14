Подмосковье 14 декабря 2022, 17:25 Первая в Подмосковье школа ухода за неизлечимо больными пациентами открылась в Химках

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В школе ухода за паллиативными пациентами в Химках прошло первое занятие. На уроке присутствовали родственники неизлечимо больных жителей региона, а также социальные работники округа.

Инициаторами создания школы паллиативной помощи стали родственники людей с неизлечимыми заболеваниями. Они поняли, что опыта и навыков ухода за больными им не хватало. Отмечается, что это первая в Подмосковье подобная школа.

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«На ее базе будут проводится как практические, так и теоретические занятия. Школа предназначена не только для родственников, но и для социальных работников, ведь они работают в связке с медперсоналом и должны обладать базовыми знаниями оказания помощи, как физической, так и психологической», — рассказала заведующая поликлиники № 7 городского округа Химки Ирина Спирина.

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На вступительном занятии специалисты предоставили основные сведения о паллиативной помощи, ответили на интересующие вопросы обучающихся, а также показали, как правильно переворачивать парализованного человека, чтобы не травмировать его.

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