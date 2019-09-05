Первая в Подмосковье пикниковая зона для отдыха в лесу появилась в Можайском округе
Пикниковая зона в поселке Спутник создана в рамках программы «Наше Подмосковье» по поручению губернатора Андрея Воробьева за счет средств регионального бюджета.
Пикниковая зона появилась, чтобы сформировать цивилизованные условия для комфортного отдыха жителей и гостей Можайского округа в шаговой доступности от дома на территории лесного фонда. Она оборудована шестью беседками с мангалами, столами, лавочками и мусорными баками.
«В нашем округе это первая пикниковая зона. Пусть и небольшая, но очень комфортная и удобная для отдыха. Большая просьба к жителям — следите и ухаживайте за ней, чтобы сохранить созданные условия. Также и администрация округа приложит свои усилия, продумаем, как сюда провести свет и установить камеры видеонаблюдения», — пообещал глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.
Всего в Московской области появится 13 пикниковых зон, следующие в списке на открытие — Балашиха и Красногорск.
«Пикниковая зона для округа — очень нужное место, — отметила жительница поселка Спутник Юлия Зырянова. — Наша семья очень любит отдых под открытым небом, и теперь он будет комфортным. Здорово, что здесь все предусмотрено и все оборудовано. Хочется выразить благодарность администрации и правительству за заботу о людях».
А вблизи деревни Глуховка был открыт лесной родник, обустроенный силами сотрудников Бородинского лесничества. Родник стал еще одним элементом местной лесной зоны отдыха. К нему оборудовали удобный подход, оголовок (надземная часть) обшили деревом, установили водосливной лоток, рядом разместили лавочку. Родник очень популярен среди местных жителей, ежедневно его посещают несколько десятков человек.
Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов поблагодарил губернатора Подмосковья за большое внимание к вопросу экологии в регионе.
«Мы сейчас обсуждаем ситуацию по возрождению всех родников в округе. Планируем не просто отремонтировать, а создать удобную для жителей инфраструктуру: комфортный подход и подъезд, сделать лестницу с перилами, водосливной лоток и лавочки. В ближайшие 1,5 года мы постараемся восстановить все популярные родники для наших жителей», — заявил глава муниципального образования.
В настоящее время в Московской области создается интерактивная карта отдыха в лесах Подмосковья. Как рассказал заместитель руководителя Мособллеса Сергей Пальчиков, в ближайшее время на ней появятся все пикниковые зоны, кемпинги, пляжи, контактные зоопарки, трассы для экстремального спорта и туристические маршруты: пешие, конные, велосипедные. Сейчас на карту уже нанесены первые координаты — можно найти родники, заказники и особо охраняемые природные территории.
«Карта ежедневно дополняется, ознакомиться с ней можно на официальном сайте ГКУ МО "Мособллес"», — заключил Сергей Пальчиков.