Первая в Подмосковье пикниковая зона для отдыха в лесу появилась в Можайском округе

Первая в Московской области пикниковая зона на территории леса открылась в Можайском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пикниковая зона в поселке Спутник создана в рамках программы «Наше Подмосковье» по поручению губернатора Андрея Воробьева за счет средств регионального бюджета.

Пикниковая зона появилась, чтобы сформировать цивилизованные условия для комфортного отдыха жителей и гостей Можайского округа в шаговой доступности от дома на территории лесного фонда. Она оборудована шестью беседками с мангалами, столами, лавочками и мусорными баками.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

«В нашем округе это первая пикниковая зона. Пусть и небольшая, но очень комфортная и удобная для отдыха. Большая просьба к жителям — следите и ухаживайте за ней, чтобы сохранить созданные условия. Также и администрация округа приложит свои усилия, продумаем, как сюда провести свет и установить камеры видеонаблюдения», — пообещал глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.

Всего в Московской области появится 13 пикниковых зон, следующие в списке на открытие — Балашиха и Красногорск.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

«Пикниковая зона для округа — очень нужное место, — отметила жительница поселка Спутник Юлия Зырянова. — Наша семья очень любит отдых под открытым небом, и теперь он будет комфортным. Здорово, что здесь все предусмотрено и все оборудовано. Хочется выразить благодарность администрации и правительству за заботу о людях».

А вблизи деревни Глуховка был открыт лесной родник, обустроенный силами сотрудников Бородинского лесничества. Родник стал еще одним элементом местной лесной зоны отдыха. К нему оборудовали удобный подход, оголовок (надземная часть) обшили деревом, установили водосливной лоток, рядом разместили лавочку. Родник очень популярен среди местных жителей, ежедневно его посещают несколько десятков человек.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов поблагодарил губернатора Подмосковья за большое внимание к вопросу экологии в регионе.

«Мы сейчас обсуждаем ситуацию по возрождению всех родников в округе. Планируем не просто отремонтировать, а создать удобную для жителей инфраструктуру: комфортный подход и подъезд, сделать лестницу с перилами, водосливной лоток и лавочки. В ближайшие 1,5 года мы постараемся восстановить все популярные родники для наших жителей», — заявил глава муниципального образования.

Источник фото: администрация Можайского городского округа

В настоящее время в Московской области создается интерактивная карта отдыха в лесах Подмосковья. Как рассказал заместитель руководителя Мособллеса Сергей Пальчиков, в ближайшее время на ней появятся все пикниковые зоны, кемпинги, пляжи, контактные зоопарки, трассы для экстремального спорта и туристические маршруты: пешие, конные, велосипедные. Сейчас на карту уже нанесены первые координаты — можно найти родники, заказники и особо охраняемые природные территории.

«Карта ежедневно дополняется, ознакомиться с ней можно на официальном сайте ГКУ МО "Мособллес"», — заключил Сергей Пальчиков.