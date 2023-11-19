Подмосковье 19 ноября 2023, 09:00 Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском Новая площадка в Жуковском. Фото: Министерство благоустройства Московской области / Министерство благоустройства Московской области

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В городском округе Жуковский открылась «Научная детская площадка». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Проект „Научные детские площадки“ стал ключевой инициативой Десятилетия науки и технологий, нацеленной на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и о работе ученых», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

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По его словам, в регионе 10 лет работает губернаторская программа по установке детских площадок. За это время появились 1,5 тысячи объектов.

Концепцию научной детской площадки презентовали на Конгрессе молодых ученых. Это своеобразный научный музей под открытым небом. Первую площадку возвели в Сочи.

Площадку в Московской области решили разместить в Жуковском по адресу: сквер, 28-й квартал. На площади 900 квадратных метров разместили игровые элементы, парковые диваны и урны в стиле «Авиация». Объект разработала компания «Лидер». Главным объектом площадки является элемент «Самолет».

«Площадка оснащена интерактивными объектами, которые вовлекают ребенка в изучение необычных физических эффектов акустики, невесомости, связи науки и техники. На примере игровых элементов, расположенных на площадке, можно узнать, как устроен самолет, какие бывают фигуры высшего пилотажа, как распространяются звуковые волны», — уточнили в министесртве.

Помимо «Самолета» на площадке есть «Диспетчерская вышка». В комплекс встроили активные элементы, лазы, горку, канатные тоннели.

Полупрозрачные панели позволяют родителям следить за детьми. Также на площадке разместят канатную дорогу, батуты, карусель, параболическую антенну и другие элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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