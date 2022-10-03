Первая в Подмосковье археологическая песочница открылась в Ногинске | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber Первая в Подмосковье археологическая песочница открылась в Ногинске

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Дети Ногинска попробовали себя в роли археологов. Для них в Центральном парке обустроили песочницу, где можно отыскать артефакты и ископаемые.

Любой найденный камень в песочнице — наследие древней цивилизации. Юные археологи не просто играют, но и изучают историю планеты, начиная от эпохи динозавров. Арт-объект будут развивать и добавят туда новые интерактивные элементы.

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«Находя тот или иной элемент, дети будут спрашивать у родителей „что это такое?“, соответственно, и некая познавательная функция у этого объекта также существует», — отметил исполняющий обязанности замглавы администрации округа Артем Зайцев.

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Для маленьких гостей подготовили развлекательную программу. Для них провели зарядку с археологом, выступления юных артистов и угостили сладостями.

«Конечно познавательно, узнавать что-то новое, окунаться в историю, исследовать. Это очень интересно и здорово», — делятся родители.

Песочница будет работать в парке до первого снега. Потом ее законсервируют и вновь откроют весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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