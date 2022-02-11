Первая в Москве женщина-машинист РЖД вышла в рейс

В Москве отправилась в самостоятельную поездку первая в столице женщина-машинист РЖД Софья Дорофеева. В рейс она вышла на пригородной электричке Павелецкого направления МЖД.

Софья работает в мотор-вагонном депо Домодедово. В числе 12 женщин в январе 2021 года она пришла на МЖД в качестве помощника машиниста и первая освоила профессию машиниста электропоезда.

Свидетельство о праве управления подвижным составом Софья Дорофеева получила в ноябре после окончания обучения.

Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад — помощниками машинистов и машинистами — электропоездов появилась после внесения министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий.

Сейчас на МЖД помощниками машиниста электропоезда на радиальных направлениях трудятся пять девушек, четыре — на МЦК. Еще две женщины работают помощниками машиниста локомотивных бригад пассажирских поездов дальнего следования.