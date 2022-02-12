Первая в 2022 году «Гонка Героев» прошла в Подмосковье

Первый в 2022 году зимний забег с препятствиями «Гонка Героев» стартовал на территории Подмосковья. В нем приняли участие около двух тысяч человек.

Спортивное мероприятие проходило на территории военного полигона «Алабино». Его участникам предстояло преодолеть трассу длинною в восемь километров. На пути их следования встречались рукоходы, рампы и многочисленные переправы. Участникам гонки предстояло преодолеть маршрут за минимальное время и максимально безопасно для жизни.

Первыми все этапы «Гонки Героев» опробовали на себе спортсмены из забега ПРО. Обогнать лучших из лучших получилось у участника Ильи Рыдаева. Он пришел к финишу на минуту раньше соперника.

«По подготовке понимал, что я в беге как в силовом, так и в рукоходном подготовлен. И я хотел в этом сезоне показать хороший результат. Что и получилось», — заявил он.

Принять участие в гонке могут не только профессиональные спортсмены, но и люди со средним уровнем подготовки. На всем маршруте дежурят профессиональные инструкторы, которые могут оказать участникам всю необходимую помощь и поддержку.

Следующий забег «Гонки Героев» состоится этой весной. Специально для него будет подготовлена новая, не менее интересная трасса.