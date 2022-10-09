Первая умная спортплощадка открылась в Котельниках | 360°

Подмосковье 09 октября 2022, 21:01 Поделиться Telegram

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Viber Первая умная спортплощадка открылась в Котельниках QR-коды на новой спортплощадке в Котельниках помогут в проведении тренировок

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В Котельниках открылась умная спортивная площадка. Всего в этом году запланирован запуск трех подобных проектов.

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Новый спортивный объект разместился в микрорайоне Белая дача. Умным его делает точка Wi-fi, размещенная на территории площадки, а также QR-коды, позволяющие любителям спорта с помощью мобильного телефона прямо на месте тренировки получать рекомендации для занятий.

Летом здесь можно будет заниматься футболом, баскетболом и легкой атлетикой. Для любителей силовой гимнастики также установили специальные снаряды. Кроме этого, на площадке есть все необходимое для выполнения нормативов комплекса ГТО и теннисный стол с крытыми трибунами.

Для тех, кто предпочитает зимние виды спорта, на новом спортобъекте открыли хоккейную площадку, где, помимо хоккея, можно заниматься фигурным катанием или просто кататься на коньках.

Две других подобных спортплощадки появятся в Лыткарино и поселке Вербилки Талдомского городского округа. Их, как и объект в районе Белой дачи, возведут на федеральные деньги в рамках проекта «Бизнес-спринт».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что он рассчитан на несколько лет.

«Проект будет реализовываться в течение 3 лет, поэтому новые спортивные объекты с системами онлайн-тренировок будут появляться и в других муниципалитетах региона», — подчеркнул Абаренов.

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