Угощения из репы представят на туристической ярмарке в Сергиевом Посаде 24 сентября | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Угощения из репы представят на туристической ярмарке в Сергиевом Посаде 24 сентября

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Гастрономический фестиваль «День пареной репы» пройдет в Сергиевом Посаде в ближайшую субботу. Гости смогут попробовать блюда из репы, поучаствовать в конкурсе кондитеров и напитков, а также посетить выставку народных промыслов, рассказал глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

На фестивале угостят разнообразными блюдами, а также пройдут конкурсы кондитеров «Репка-лакомка», «Русский вкус», «Утомленная репка» и напитков «Русский сбитень».

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«Туристические ярмарки давно включены в нормативные документы наряду с сельскохозяйственными и тематическими, но проводят их редко», — добавил Мурашов.

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Ярмарка начнется на территории музея «Княжий двор» в 11:00.

Всего за последнюю неделю в Подмосковье прошло 34 ярмарки в 19 округах региона. В ближайшие выходные пройдет еще 35.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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