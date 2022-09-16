Первая тренировка студенческой хоккейной команды МГОУ прошла на «Арене Мытищи» | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 00:11 Поделиться Telegram

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Viber Первая тренировка студенческой хоккейной команды МГОУ прошла на «Арене Мытищи» Телеканал «360»

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Летом этого года Студенческая хоккейная лига и МГОУ подписали соглашение, в рамках которого хоккеисты университета будут участвовать в соревнованиях вместе с другими командами. Раньше в вузе обучались знаменитые хоккеисты. Например, пять спортсменов из легендарной сборной СССР, которая 50 лет назад в знаменитой суперсерии матчей с канадцами явила миру новую хоккейную державу.

Теперь появилась возможность дать старт в серьезную спортивную жизнь новым молодым талантам, готовым получить качественное образование в университете.

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«Студенческая хоккейная лига уже много лет существует, но команды из Московской области пока еще не представляли в чемпионате. Поэтому мы в этом году решили пройтись по всем городам Московской области. И так как в Мытищах очень хорошая ДШ „Атлант“, мы решили совместно с МГОУ создать хоккейную команду», — рассказал советник по развитию Студенческой хоккейной лиги Николай Авилонов.

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Телеканал «360»

Студент второго курса факультета физической культуры МГОУ Андрей Цветков — в хоккее с шести лет. Со своей командой прошел путь от чемпионата Московской области до первенства России. Теперь молодой человек будет играть в студенческой команде университета и учиться на тренера.

«Я считаю, что студенческий хоккей, он достаточно интересный. Ребята, которые, может, не получили шанс в МХЛ, они идут в студенческие команды, проявлять себя там. И оттуда уже расти дальше», — делится студент МГОУ Андрей Цветков.

Уверенно держаться на льду и виртуозно владеть клюшкой — не основной критерий отбора в студенческую команду. В хоккее важно — думать и быстро принимать решения.

Первая тренировка прошла под зорким взглядом тренера команды МГОУ по хоккею Виктора Дровянникова. Спортсменов, которых он хотел бы видеть в команде, опытный наставник видит буквально сразу. Попасть в студенческую сборную университета можно до конца сентября.

«Многие ребята, которые поступили в институт, занимались раньше хоккеем, и по каким-то причинам не могли попасть в молодежную команду, в команду МХЛ, и которые делали акцент на учебу. У них просто есть возможность заниматься любимым делом, продлить жизнь в хоккее. Тем более, те ребята, которые учатся на физфаке, в будущем будут тренерами. Думаю, им будет очень полезно. Они что-то для себя будут брать в плане тренировочного процесса и построения тренировочного процесса», — сказал тренер по хоккею команды МГОУ Виктор Дровянников.

Игрокам команд Студенческой хоккейной лиги представляются такие возможности, как бесплатные тренировки в свободное от учебы время, возможность попасть на просмотр в клубы молодежной хоккейной лиги, спортивный рост под руководством профессиональных тренеров, скидка на платное образование и повышенная стипендия.

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