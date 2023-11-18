Подмосковье 18 ноября 2023, 22:23 Первая тренировка «долголетов» прошла на обновленном стадионе «Спартак» в Серпухове Телеканал «360»

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Скандинавская ходьба в Серпухове популярна. Благодаря проекту «Активное долголетие» почитателей этого полезного занятия становится все больше. На стадионе «Спартак» после реконструкции прошла первая тренировка участников проекта.

Валентина Малахова занимается скандинавской ходьбой третий год.

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«Движение — это основа жизни, и здесь мы еще и общаемся под руководством нашего тренера. Перед началом всех занятий у нас проходит разминка», — рассказала член клуба «Активное долголетие» Валентина Малахова.

На занятия приходят мужчины и женщины разного возраста — от 60 до 85 и даже старше.

«Пока ноги ходят», — пошутила инструктор по ходьбе Татьяна Гордеева.

После разминки активисты выходят на лесные тропы, где проходят по два-четыре километра. В конце тренировки — заминка.

«Группа эта существует давно, еще когда не было проекта „Активное долголетие“, а была программа „Университет третьего возраста“. Уже тогда существовала группа скандинавской ходьбы, но благодаря проекту губернаторскому „Активное долголетие“ Подмосковья в группу все больше и больше стало приходить желающих заниматься скандинавской ходьбой», — сообщила Гордеева.

Тот, кто раньше ходьбой не занимался, но хотел бы примкнуть к физкультурной группе «Активное долголетие», может написать заявление в Комплексном центре социального обслуживания «Серпуховский». Прокат палок — бесплатный.

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